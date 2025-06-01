Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Der Archivar

WarnerStaffel 5Folge 3
Folge 3: Der Archivar

41 Min.Ab 12

Walter hat jede Erinnerung an den Plan, die Beobachter zu bekämpfen, verloren. Aber es gibt Videotapes, auf denen er minutiös dargelegt hat, wie die Invasoren besiegt werden können. Der erste Hinweis führt nach Pennsylvania. Hier lebt eine Gruppe von Menschen allein im Wald in der Nähe einer verlassenen Goldmine. Dort muss das Fringe-Team laut Walters Videobotschaft ein Mineral sammeln, das letztlich die Energiequelle für den Gegenangriff sein soll.

Warner
