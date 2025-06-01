Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 13: Ein Feind des Schicksals
42 Min.Ab 12
Dem Fringe-Team ist es gelungen, den kleinen Michael aus den Händen der Beobachter zu befreien. Nun können sie sich endlich daran machen, die Invasion der Feinde zu stoppen. Die Zeitmaschine ist inzwischen zusammengebaut, doch als man sie starten will, um einen Korridor zu schaffen, gibt es Probleme. Außerdem entdeckt Peter das letzte Videoband von Walter. Es enthält eine überraschende Nachricht seines Vaters an ihn.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen