Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 1: Assoziativer Gedankenintegrator, Modell-11
42 Min.Ab 12
2036: Ein Beobachter-Heer hat die Weltherrschaft übernommen. Die Menschen werden unterdrückt - einige leisten Widerstand, andere sind ergebene Diener. Walter und das Fringe-Team haben sich in Bernstein versiegelt, um so die Welt von den Unterdrückern zu befreien. Der Plan zur Rettung der Menschheit wurde von September entwickelt und befindet sich in Walters Gehirn. Er ist allerdings in viele Teile aufgeteilt, damit die Beobachter ihn nicht durch Gedankenlesen ausspähen können.
