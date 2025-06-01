Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 7: Bells Vermächtnis
42 Min.Ab 12
Peter kann dank seiner neuen Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, das kommende Geschehen manipulieren. Das hilft ihm einerseits dabei, im Alleingang einige Beobachter auszuspionieren. Doch auch das Fringe-Team profitiert davon, als es nach zwei Zylindern sucht, auf deren Spur es eine weitere Videokassette aus dem Bernstein bringt. William Bell berichtet auf dem Band, dass er die zwei Komponenten einst in einem Lagerhaus deponiert hat, von dem nur noch Trümmer stehen.
Fringe - Grenzfälle des FBI
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen