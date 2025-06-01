Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Durch den Spiegel, und was Walter dort fand

WarnerStaffel 5Folge 6
Durch den Spiegel, und was Walter dort fand

Folge 6: Durch den Spiegel, und was Walter dort fand

42 Min.Ab 16

Walter holt eine weitere Videokassette aus dem Bernstein. Darauf ist er vor 20 Jahren zu sehen und beschreibt den Weg zu einer Wohnung. Nun begibt er sich noch einmal allein dorthin, folgt den Instruktionen, die er auf dem Band vorfand, und gelangt in ein sogenanntes Taschen-Universum. In der Parallelwelt herrschen andere physikalische Gesetze - und bald bemerkt Walter, dass er nicht allein ist: Ein Mann folgt ihm. Auch die übrige Fringe-Division begibt sich auf Walters Spur.

Warner
