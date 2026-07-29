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Fußball: Conference League

Conference League Quali: SK Rapid - FC Santa Coloma

ORF1Staffel 1Folge 39vom 29.07.2026
Conference League Quali: SK Rapid - FC Santa Coloma

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Fußball: Conference League

Folge 39: Conference League Quali: SK Rapid - FC Santa Coloma

160 Min.Folge vom 29.07.2026

Rapid Wien gewann auch das Rückspiel gegen Santa Coloma deutlich mit 6:2 und machte den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Conference League perfekt. Mann des Spiels war Ercan Kara, der mit einem Hattrick glänzte.

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