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Fußball: Conference League
Folge 42: Highlights von Austria Wien - FK Liepaja
5 Min.Folge vom 30.07.2026
Trotz eines frühen Rückstands setzte sich die Austria gegen Liepaja mit 3:1 durch und zog souverän in die dritte Qualifikationsrunde der Conference League ein. Dort wartet Beitar Jerusalem.
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