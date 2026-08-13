Highlights von Austria Wien - Beitar JerusalemJetzt kostenlos streamen
Fußball: Conference League
Folge 51: Highlights von Austria Wien - Beitar Jerusalem
10 Min.Folge vom 13.08.2026
Die Wiener Austria setzt sich im Elfmeterschießen gegen Beitar Jerusalem durch und steht im Playoff der Conference League.
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