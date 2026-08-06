Conference League Quali: Paide - SK RapidJetzt kostenlos streamen
Fußball: Conference League
Folge 44: Conference League Quali: Paide - SK Rapid
125 Min.Folge vom 06.08.2026
Rapid tat sich gegen Außenseiter Paide lange schwer, stellte mit drei späten Treffern aber noch die Weichen auf den Aufstieg. Nach dem 4:1-Erfolg geht Rapid mit einer klaren Ausgangsposition ins Rückspiel in Wien. Bildquelle: GEPA pictures
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