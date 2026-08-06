Conference League Quali: Beitar Jerusalem - FK Austria WienJetzt kostenlos streamen
Fußball: Conference League
Folge 45: Conference League Quali: Beitar Jerusalem - FK Austria Wien
148 Min.Folge vom 06.08.2026
Austria Wien drehte nach einer schwächeren ersten Hälfte die Partie gegen Beitar Jerusalem und gewann mit 2:1. "Joker" Sanel Saljic erzielte den Siegtreffer und verschaffte den Wienern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Bildquelle: GEPA pictures
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