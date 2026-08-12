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Fußball: Conference League
Folge 49: Highlights von SK Rapid - Paide
7 Min.Folge vom 12.08.2026
Rapid setzte seinen Erfolgslauf fort und zog nach einem 2:0 gegen Paide mit einem Gesamtscore von 6:1 souverän ins Conference-League-Play-off ein. Bildquelle: GEPA pictures
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