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Fußball: Conference League

Conference League Quali: Austria Wien - FK Liepaja

ORF1Staffel 1Folge 41vom 30.07.2026
Conference League Quali: Austria Wien - FK Liepaja

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Fußball: Conference League

Folge 41: Conference League Quali: Austria Wien - FK Liepaja

150 Min.Folge vom 30.07.2026

Trotz eines frühen Rückstands setzte sich die Austria gegen Liepaja mit 3:1 durch und zog souverän in die dritte Qualifikationsrunde der Conference League ein. Dort wartet Beitar Jerusalem.

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