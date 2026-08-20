Conference League Quali: Heart - Rapid/Braga - AustriaJetzt kostenlos streamen
Fußball: Conference League
Folge 52: Conference League Quali: Heart - Rapid/Braga - Austria
184 Min.Folge vom 20.08.2026
Rapid holte nach einem wechselhaften Spiel bei Heart of Midlothian ein 2:2 und geht mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel. Die Austria muss dagegen nach dem 0:2 in Braga vor eigenem Publikum eine Aufholjagd starten. Bildquelle: GEPA pictures
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