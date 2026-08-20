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Fußball: Conference League

Conference League Quali: Heart - Rapid/Braga - Austria

ORF1Staffel 1Folge 52vom 20.08.2026
Conference League Quali: Heart - Rapid/Braga - Austria

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Fußball: Conference League

Folge 52: Conference League Quali: Heart - Rapid/Braga - Austria

184 Min.Folge vom 20.08.2026

Rapid holte nach einem wechselhaften Spiel bei Heart of Midlothian ein 2:2 und geht mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel. Die Austria muss dagegen nach dem 0:2 in Braga vor eigenem Publikum eine Aufholjagd starten. Bildquelle: GEPA pictures

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