Highlights von Heart of Midlothian - SK RapidJetzt kostenlos streamen
Fußball: Conference League
Folge 54: Highlights von Heart of Midlothian - SK Rapid
8 Min.Folge vom 20.08.2026
Rapid nimmt nach einem turbulenten Hinspiel ein 2:2 aus Edinburgh mit. Die Hütteldorfer gingen zunächst in Führung, gerieten nach der Pause durch einen Doppelschlag der Hearts ins Hintertreffen und kämpften sich in der Schlussphase noch zum Ausgleich zurück. Bildquelle: GEPA pictures
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