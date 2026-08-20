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Fußball: Conference League

Highlights von Heart of Midlothian - SK Rapid

ORF1Staffel 1Folge 54vom 20.08.2026
Highlights von Heart of Midlothian - SK Rapid

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Fußball: Conference League

Folge 54: Highlights von Heart of Midlothian - SK Rapid

8 Min.Folge vom 20.08.2026

Rapid nimmt nach einem turbulenten Hinspiel ein 2:2 aus Edinburgh mit. Die Hütteldorfer gingen zunächst in Führung, gerieten nach der Pause durch einen Doppelschlag der Hearts ins Hintertreffen und kämpften sich in der Schlussphase noch zum Ausgleich zurück. Bildquelle: GEPA pictures

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