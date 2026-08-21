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Fußball: Conference League

Highlights von Sporting Braga - FK Austria Wien

ORF1Staffel 1Folge 55vom 21.08.2026
Highlights von Sporting Braga - FK Austria Wien

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Fußball: Conference League

Folge 55: Highlights von Sporting Braga - FK Austria Wien

10 Min.Folge vom 21.08.2026

Die Austria musste sich im Hinspiel bei Braga mit 0:2 geschlagen geben. Nach einem frühen Elfmeter-Gegentor hatten die Veilchen Chancen auf den Ausgleich, ehe die Portugiesen kurz vor Schluss den zweiten Treffer nachlegten. Bildquelle: GEPA pictures

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