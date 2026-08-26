Highlights von Rapid - Heart of MidlothianJetzt kostenlos streamen
Fußball: Conference League
Folge 58: Highlights von Rapid - Heart of Midlothian
16 Min.Folge vom 26.08.2026
Rapid verpasste nach einem dramatischen 2:2 gegen Hearts und einer Niederlage im Elfmeterschießen den Einzug in die Conference-League-Ligaphase. Sendungshinweis: "Conference League Quali: Rapid - Heart of Midlothian", 18:20 Uhr in ORF 1
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