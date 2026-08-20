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Fußball: Conference League

Conference League Quali: Heart - Rapid (in voller Länge)

ORF1Staffel 1Folge 56vom 20.08.2026
Conference League Quali: Heart - Rapid (in voller Länge)

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Fußball: Conference League

Folge 56: Conference League Quali: Heart - Rapid (in voller Länge)

105 Min.Folge vom 20.08.2026

Rapid nimmt nach einem turbulenten Hinspiel ein 2:2 aus Edinburgh mit. Die Hütteldorfer gingen zunächst in Führung, gerieten nach der Pause durch einen Doppelschlag der Hearts ins Hintertreffen und kämpften sich in der Schlussphase noch zum Ausgleich zurück. Sendungshinweis: "Conference League Quali: Heart - Rapid | Braga - Austria", 20:15 Uhr in ORF 1

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