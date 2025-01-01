Galileo 360° Ranking: Übernachten mal andersJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Galileo 360° Ranking: Übernachten mal anders
46 Min.Ab 12
Eine Nacht im Flugzeughotel, Zelten auf einer Kartbahn oder doch lieber in einer Höhle schlafen? Diese Schlafmöglichkeiten sind nichts für schwache Nerven. Moderatorin Funda Vanroy präsentiert die ungewöhnlichsten Orte zum Übernachten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben