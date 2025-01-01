Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von der verrückten Idee zum erfolgreichen Business: Um die Stimmung während der Corona-Zeit zu heben, lädt der Zirkus Krone in München zur lustigen Waschstraße - Artisten und Clowns sollen den grimmigen Gesichtern hinter der Scheibe ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Derweil reparieren die "Sneaker-Docs" ausgetretene Schuhe und SAM, der Roboter, besichtigt in Zukunft Wohnungen. Das "Galileo 360° Ranking" fühlt den Erfindungen auf den Zahn.

