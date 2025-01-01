Galileo 360°
Die besten Geschäftsideen
47 Min.Ab 12
Von der verrückten Idee zum erfolgreichen Business: Um die Stimmung während der Corona-Zeit zu heben, lädt der Zirkus Krone in München zur lustigen Waschstraße - Artisten und Clowns sollen den grimmigen Gesichtern hinter der Scheibe ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Derweil reparieren die "Sneaker-Docs" ausgetretene Schuhe und SAM, der Roboter, besichtigt in Zukunft Wohnungen. Das "Galileo 360° Ranking" fühlt den Erfindungen auf den Zahn.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben