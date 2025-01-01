Galileo 360° Ranking: Verrückte SammlerJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Galileo 360° Ranking: Verrückte Sammler
45 Min.Ab 12
Während die Einwohner der Insel Banwoldo der Farbe Lila verfallen sind, kleidet sich eine 35-jährige Londonerin ausschließlich in Gelb - der skurrile Sammelspaß kennt dabei keine Grenzen. In Russland wird außerdem Weltraumschrott angehäuft und im Central Park in New York geht man mitten in der Großstadt auf Kräuter-Suche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben