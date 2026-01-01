Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
46 Min.Ab 12

Die Frage "Mieten oder kaufen?" stellt sich nicht nur im Zusammenhang mit Immobilien: "Galileo 360° Ranking"-Reporterin Claire will sich über eine Onlineplattform einen Pool mieten. Doch das ist noch nicht alles - auch privaten Stauraum beim Nachbarn und ein Bienenvolk kann man nun gegen Gebühr leihen.

