Galileo 360° Ranking: Häuser der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 28.02.2022: Galileo 360° Ranking: Häuser der Zukunft
46 Min.Folge vom 28.02.2022Ab 12
Spannendes Wissen, überraschende Fakten, faszinierende Bilder: "Galileo 360°" zeigt actiongeladene spektakuläre Geschichten rund um ein Thema. Vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit dem teuersten Steak New Yorks und den wildesten Achterbahnen bis hin zu den riskantesten Flugmanövern rund um den Globus. Das Wissensmagazin mit Funda Vanroy gewährt einen intensiven und facettenreichen Überblick in bester "Galileo"-Manier. So macht Wissen Spaß!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 2014-2017, Season 2017-2023: ProSieben MAXX & © Season 2013-2014: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX