Galileo 360°
Galileo 360° Ranking: Crazy UK
46 Min.Ab 12
Spannendes Wissen, überraschende Fakten, faszinierende Bilder: "Galileo 360°" zeigt actiongeladene spektakuläre Geschichten rund um ein Thema. Vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit dem teuersten Steak New Yorks und den wildesten Achterbahnen bis hin zu den riskantesten Flugmanövern rund um den Globus. Das Wissensmagazin mit Funda Vanroy gewährt einen intensiven und facettenreichen Überblick in bester "Galileo"-Manier. So macht Wissen Spaß!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2017-2019, Season 2022-2023: ProSieben MAXX & © Season 2018-2019, Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX & © Season 2023: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben & © Season 2017, Season 2022: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan
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