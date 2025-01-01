Galileo 360° Ranking: Verrückte FahrzeugeJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Galileo 360° Ranking: Verrückte Fahrzeuge
45 Min.Ab 12
Ein Schiff, das Seekrankheit verhindern soll und ein Auto, das sowohl schwimmen als auch klettern kann: Das "Galileo 360° Ranking" hat die verrücktesten Fahrzeuge der Welt getestet - und eines davon findet man sogar in Deutschland.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
