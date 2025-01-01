Galileo 360° Ranking: Abenteuer AirportJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Galileo 360° Ranking: Abenteuer Airport
46 Min.Ab 12
Sightseeing am Flughafen steht nur selten auf der Urlaubs-Checkliste und doch kann man hinter den Kulissen der teils gigantischen Umschlagpunkte einige spannende Abenteuer erleben. "Galileo 360° Ranking" geht auf eine Kofferauktion, spricht mit einem Air-Marshall und besucht den leersten Flughafen der Welt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben