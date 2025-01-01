Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sightseeing am Flughafen steht nur selten auf der Urlaubs-Checkliste und doch kann man hinter den Kulissen der teils gigantischen Umschlagpunkte einige spannende Abenteuer erleben. "Galileo 360° Ranking" geht auf eine Kofferauktion, spricht mit einem Air-Marshall und besucht den leersten Flughafen der Welt.

