Galileo 360° Ranking: Erfolgreich im AuslandJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Galileo 360° Ranking: Erfolgreich im Ausland
46 Min.Ab 12
Diese Deutschen wollen im Ausland erfolgreich durchstarten: Stefanie möchte Spaghettieis in den USA bekannt machen, Atins heißt Touristen in seinem Abfall-Hotel in Brasilien willkommen und Thomas wird in China als Internetstar gefeiert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben