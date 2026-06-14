Real Survivor: Allein im bolivianischen DschungelJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 18: Real Survivor: Allein im bolivianischen Dschungel
61 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
31 Tage allein im bolivianischen Dschungel - der "Real Survivor" Jhonattan Acosta hat das Unvorstellbare geschafft. Wie schützt man sich vor wilden Tieren, findet Nahrung und den Weg wieder hinaus? "Galileo"-Reporter Vincent stellt sich in einem Dschungel-Experiment der Herausforderung: eine Nacht allein im Regenwald. Wird er sich zurechtfinden und mit welchen Ängsten wird er kämpfen? Und: Gehaltscheck Zugbegleiterin und Co-Pilot / Deconstructed Mr. Beast
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo Stories
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen