Der ganz persönliche WohntraumJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 24: Der ganz persönliche Wohntraum
50 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Ob luxuriös oder ein schlichtes Haus auf dem Land - der perfekte Wohntraum sieht für jeden anders aus. "Galileo " besucht Menschen, die sich diesen Traum auf unterschiedliche Weise erfüllt haben. Vom eigenen Schloss über eine umgebaute Tankstelle bis hin zum Leben auf einer Insel: Für die Verwirklichung ihrer Vision haben sie viel auf sich genommen. Sie kämpften mit hohen Kosten und langwierigen Umbauten, doch sie hielten an ihrem Ziel fest - dem ganz persönlichen Wohntraum.
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Galileo Stories
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen