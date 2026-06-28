Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Stories

Großer Urlaub für kleines Geld

ProSiebenStaffel 2026Folge 21vom 28.06.2026
Großer Urlaub für kleines Geld

Großer Urlaub für kleines GeldJetzt kostenlos streamen

Galileo Stories

Folge 21: Großer Urlaub für kleines Geld

50 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Der Sommer ist da - und mit ihm auch das Urlaubsfieber! Doch so ein unvergesslicher Urlaub hat meist auch seinen Preis. "Galileo Stories" geht auf Schnäppchenjagd und zeigt die besten Tipps und Tricks, um den Geldbeutel zu schonen.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo Stories
ProSieben
Galileo Stories

Galileo Stories

Alle 2 Staffeln und Folgen