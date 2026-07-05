Das Geschäft mit den besonderen ErlebnissenJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 22: Das Geschäft mit den besonderen Erlebnissen
50 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Camping ohne Chaos - geht das überhaupt? Auf dem Campingplatz Harlesiel zeigen die Platzwarte Anni und Peter, wie's richtig läuft: mit klaren Regeln, cleveren Tipps und viel Humor. Zwischen Grabenpannen, Wäscheklammern und rauchendem Kaffee verraten sie die besten Dos & Don'ts für einen entspannten Urlaub an der Nordsee.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo Stories
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen