Gönn dir! Du hast es verdientJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 5: Gönn dir! Du hast es verdient
50 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Sha wurde zum wiederholten Male zur besten Wellnessklinik der Welt ausgezeichnet. Ihr Versprechen ist einfach: "Wellness für ein längeres Leben". Aber hält die Klinik, was sie verspricht? Grant und Rüdiger von den Ocean Builders glauben daran, dass ein Leben auf dem Wasser möglich ist. Sie selbst leben seit knapp einem Jahr in ihren selbst entwickelten und mit modernster Technologie ausgestatteten Sea Pods vor der Küste Panamas. "Galileo" besucht die Visionäre.
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo Stories
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023-2026: ProSieben & © Season 1: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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