Galileo Stories
Folge 25: True Crime
50 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Elliott Sondag verdient sein Geld mit der Jagd auf Menschen. Als Kopfgeldjäger in Texas riskiert er immer wieder sein Leben. Zwischen Ermittlungsarbeit, Adrenalin und dem nötigen Verständnis - Elliott lebt für seinen Job. "Galileo" hat ihn zwei Tage bei seiner Arbeit begleitet. Der D.B.-Cooper-Fall aus dem Jahr 1971 ist eines jener seltenen Verbrechen, bei dem der Täter nachträglich zur Kultfigur und beinahe zu einer Art Robin Hood wurde.
Weitere Folgen in Staffel 2026
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo Stories
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen