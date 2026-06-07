Von Venedig nach Paris. Endstation: GenussJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 19: Von Venedig nach Paris. Endstation: Genuss
51 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Nach einem entspannten Urlaub kann die Bahnfahrt nach Hause einem manchmal die letzten Kräfte rauben. Doch was wäre, wenn die Bahnfahrt bereits der Urlaub ist? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch ist im legendären Venice-Simplon-Orient-Express unterwegs. Auf seiner Reise von Venedig nach Paris nimmt er die Zuschauer mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise, die von den uralten Familienrezepten einer waschechten Italienerin bis hin zu einem Pariser Restaurant führt.
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Galileo Stories
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Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 1: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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