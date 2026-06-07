Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Stories

Von Venedig nach Paris. Endstation: Genuss

ProSiebenStaffel 2026Folge 19vom 07.06.2026
Von Venedig nach Paris. Endstation: Genuss

Von Venedig nach Paris. Endstation: GenussJetzt kostenlos streamen

Galileo Stories

Folge 19: Von Venedig nach Paris. Endstation: Genuss

51 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Nach einem entspannten Urlaub kann die Bahnfahrt nach Hause einem manchmal die letzten Kräfte rauben. Doch was wäre, wenn die Bahnfahrt bereits der Urlaub ist? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch ist im legendären Venice-Simplon-Orient-Express unterwegs. Auf seiner Reise von Venedig nach Paris nimmt er die Zuschauer mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise, die von den uralten Familienrezepten einer waschechten Italienerin bis hin zu einem Pariser Restaurant führt.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo Stories
ProSieben
Galileo Stories

Galileo Stories

Alle 3 Staffeln und Folgen