Folge 4: So leben die Superreichen!
51 Min. 25.01.2026
"Galileo Stories" zeigt die Welt der vermögendsten Menschen der Gesellschaft, geht hinter die Kulissen und erkundet einzigartige Gadgets sowie außergewöhnliche Statussymbole: ein Hausboot, das wie ein Schiff fahren kann, eine Torte im Wert eines Kleinwagens und vergoldete Cannabis-Zigarren - eine Reise in eine Lebenswelt, in der Extravaganz zum Alltag gehört.
