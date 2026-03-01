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Galileo Stories

Wonderkids: So leben junge Genies

ProSiebenStaffel 2026Folge 8vom 01.03.2026
Wonderkids: So leben junge Genies

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Galileo Stories

Folge 8: Wonderkids: So leben junge Genies

51 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

"Galileo Stories" begleitet außergewöhnliche Kinder mit besonderen Begabungen in ihrem Alltag. Während sich viele Menschen solche Fähigkeiten jahrelang mühsam aneignen müssen, überragen diese Kinder schon im jüngsten Alter die meisten Erwachsenen: die neunjährige Aris, die zehn Meter hohe Menschentürme erklimmt, ein moderner Mozart mit absolutem Gehör, der mit acht Jahren eigene Kompositionen schreibt, und ein Vierjähriger, der auf dem Weg zum Breakdance-Meister ist.

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