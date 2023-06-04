Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rätsel der Welt - Ozeanien

ProSieben Staffel 2023 Folge 16 vom 04.06.2023
Folge 16: Rätsel der Welt - Ozeanien

50 Min. Folge vom 04.06.2023 Ab 12

Australien und der Südpazifik stehen für Outback, giftige Tiere und schöne Strände. Doch Down Under ist voller Rätsel, die "Galileo X-Plorer" lösen will: 1998 wurde von einem Buschpiloten die riesige Erdzeichnung des "Marree Man" entdeckt. Wie ist sie da hingekommen? Was hat es mit den sonderbaren Gesteinsformationen im Pinnacle Desert auf sich? Und was ist das Geheimnis der superstarken Riesenkrabben "Coconut Crabs" von Christmas Island?

