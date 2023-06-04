Rätsel der Welt - OzeanienJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Rätsel der Welt - Ozeanien
50 Min. Ab 12
Australien und der Südpazifik stehen für Outback, giftige Tiere und schöne Strände. Doch Down Under ist voller Rätsel, die "Galileo X-Plorer" lösen will: 1998 wurde von einem Buschpiloten die riesige Erdzeichnung des "Marree Man" entdeckt. Wie ist sie da hingekommen? Was hat es mit den sonderbaren Gesteinsformationen im Pinnacle Desert auf sich? Und was ist das Geheimnis der superstarken Riesenkrabben "Coconut Crabs" von Christmas Island?
