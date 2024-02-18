Die spektakulärsten Häuser der Welt: Daylight-House & Findling-HausJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 4: Die spektakulärsten Häuser der Welt: Daylight-House & Findling-Haus
49 Min.Folge vom 18.02.2024Ab 12
Auf der Suche nach den außergewöhnlichsten Häusern und den spannendsten Bewohner:innen Japans, den USA und Europas reist "Galileo X-Plorer" rund um die Welt und besucht zum Beispiel das Haus der Familie Nishimoto in Japan, das keine Fenster hat. Oder Caspar Schols Haus in den Niederlanden, dessen Dach sich komplett öffnen lässt. Das "Galileo X-Plorer"-Team entdeckt dabei die spektakulärsten Wohnträume und beleuchtet die unterschiedlichsten Lebensweisen.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben