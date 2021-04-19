Thema u. a.: Ein Mann, eine Mission - Die Fast-Food-DiätJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.04.2021: Thema u. a.: Ein Mann, eine Mission - Die Fast-Food-Diät
45 Min.Folge vom 19.04.2021Ab 12
Abnehmen durch Fast Food - das klingt im ersten Moment nach einer Traumvorstellung und nicht nach der Realität. Der Österreicher Harald Sükar war CEO einer bekannten Fast-Food-Kette und legte in dieser Zeit einige Pfunde zu. Nachdem er sich für das Abnehmen entschied, vermied er die ungesunden Speisen zunächst und verfasste einen Roman darüber. Jetzt folgt die Kehrtwende: In seinem neuen Buch spricht Sükar über die "Fast-Food-Diät". Aber was ist der Grund für den Sinneswandel? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
