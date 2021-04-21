Thema u. a.: Zehn Fragen an eine QAnon-AussteigerinJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 21.04.2021: Thema u. a.: Zehn Fragen an eine QAnon-Aussteigerin
Folge vom 21.04.2021
Sie geraten in eine Art Wahn, vernachlässigen sich selbst, ihre sozialen Kontakte und gehen teilweise gewalttätig gegen Andersdenkende vor: Mitglieder der QAnon-Bewegung. Bei der Erstürmung des Kapitols in Washington waren im Januar viele Anhänger:innen der Bewegung beteiligt und auch durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien werden sie immer wieder auffällig. "Galileo" hat mit einer Aussteigerin über ihre Zeit als QAnon-Mitglied und die Gründe ihres Ausstiegs gesprochen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
