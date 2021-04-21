Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 21.04.2021
Galileo

27 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12

Sie geraten in eine Art Wahn, vernachlässigen sich selbst, ihre sozialen Kontakte und gehen teilweise gewalttätig gegen Andersdenkende vor: Mitglieder der QAnon-Bewegung. Bei der Erstürmung des Kapitols in Washington waren im Januar viele Anhänger:innen der Bewegung beteiligt und auch durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien werden sie immer wieder auffällig. "Galileo" hat mit einer Aussteigerin über ihre Zeit als QAnon-Mitglied und die Gründe ihres Ausstiegs gesprochen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

