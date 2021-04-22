Thema u. a.: Die Schweiz: ein Lost-Place-FakeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 22.04.2021: Thema u. a.: Die Schweiz: ein Lost-Place-Fake
Folge vom 22.04.2021
Gemütliche Chalets, imposante Berge und der Tobleroneweg - genau so stellt man sich die Schweiz vor. Dabei lässt sich kaum erahnen, dass sich hinter dieser Idylle ein ausgeklügeltes Abwehrsystem mit Bunkern und ehemaligen Artillerie-Verstecken verbirgt. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler war vor Ort und hat einen Blick hinter die Fassade geworfen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
