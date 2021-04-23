Thema u. a.: X-Days: E-Bike-MotorenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.04.2021: Thema u. a.: X-Days: E-Bike-Motoren
28 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12
Strampeln, schnaufen, schwitzen: Weil sie eine Fahrradtour für viele etwas angenehmer gestalten, liegen E-Bikes im Trend. Bereits in zwei Jahren wird angeblich jedes zweite Fahrrad elektronisch unterstützt sein. Aber woraus besteht der Motor eines E-Bikes und wie wird er gebaut? Um das herauszufinden, hat "Galileo"-Reporter Vincent Dehler das Unternehmen Brose in Berlin besucht und dort tatkräftig mitgeholfen. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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