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Galileo

Thema u. a.: X-Days: E-Bike-Motoren

ProSiebenFolge vom 23.04.2021
Thema u. a.: X-Days: E-Bike-Motoren

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Folge vom 23.04.2021: Thema u. a.: X-Days: E-Bike-Motoren

28 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12

Strampeln, schnaufen, schwitzen: Weil sie eine Fahrradtour für viele etwas angenehmer gestalten, liegen E-Bikes im Trend. Bereits in zwei Jahren wird angeblich jedes zweite Fahrrad elektronisch unterstützt sein. Aber woraus besteht der Motor eines E-Bikes und wie wird er gebaut? Um das herauszufinden, hat "Galileo"-Reporter Vincent Dehler das Unternehmen Brose in Berlin besucht und dort tatkräftig mitgeholfen. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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