Thema u. a.: Von der Geisel zum Corona-Krisen-Coach
Galileo
Folge vom 27.04.2021: Thema u. a.: Von der Geisel zum Corona-Krisen-Coach
21 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 12
Die Entführung von Marc Wallert und seinen Eltern durch Islamisten im Jahr 2000 ging um die Welt. Heute nutzt er seine gemachten Erfahrungen, um anderen Menschen durch die Corona-Krise zu helfen. Wie hat er es soweit geschafft und was kann man in diesen Zeiten von ihm lernen? Wallert erzählt seine unglaubliche Geschichte.Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
