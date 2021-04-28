Galileo
Folge vom 28.04.2021: Thema u. a.: Der Gates-Clan
32 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 12
Sein Einfluss ist unumstritten und seine Medienpräsenz enorm: Bill Gates promotet ein Buch über den Klimawandel, diskutiert öffentlich über den Bitcoin-Hype und ist das Lieblingsziel von Verschwörungstheoretiker:innen. Diese werfen ihm seit dem Beginn der Pandemie das Einpflanzen von Mikrochips in die Bevölkerung vor. Doch wer sind die Menschen hinter dem erfolgreichen Geschäftsmann? "Galileo" gibt einen Einblick in den Gates-Clan. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
