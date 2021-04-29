Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Thema u. a.: Ein Mann, eine Mission: Greenzero

ProSiebenFolge vom 29.04.2021
47 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12

Circa zehn Tonnen CO2 verbrauchen die Deutschen durchschnittlich in ihrem Leben. Dirk Gratzel kommt sogar auf 27 Tonnen - bis jetzt. Nun hat er seinen Lebensstil vollkommen gewandelt, denn er möchte seinen CO2-Verbrauch auf null setzen und zudem bis an sein Lebensende alle seine Schulden abgebaut haben. Aber wie ist das möglich? "Galileo" hat ihn bei seiner Mission begleitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

