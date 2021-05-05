Galileo
Folge vom 05.05.2021: Thema u. a.: Concierge-Docs
Folge vom 05.05.2021
Das neue Statussymbol in Amerika: Eine vollkommen neue Form der ärztlichen Versorgung, bei der die Patient:innen rund um die Uhr behandelt werden können. Das Geschäft mit sogenannten Concierge-Docs boomt in den USA. Keine Wartezeiten mehr, sofortiger Zugang zu den besten Mediziner:innen, Testergebnisse noch am selben Tag. Dieser Service kostet natürlich. Wie funktioniert das System mit den amerikanischen Privatärzt:innen? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
