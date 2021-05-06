Thema u. a.: Lost-Place: Das Dorf, das nicht existiertJetzt kostenlos streamen
Bussana Vecchia - ein Dorf in Italien, das eigentlich gar nicht mehr existiert. 1887 wurde es durch ein Erdbeben fast zerstört. Lange Zeit lebte hier kein einziger Mensch mehr, doch jetzt gibt es in den Ruinen wieder Geschäfte und Restaurants. Wie passt das zusammen und warum ziehen die Menschen hier in zerstörte Häuser? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
