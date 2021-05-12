Thema u. a.: Kontrastreportage: Senioren-Gefängnis vs. Grundschul-HaftanstaltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.05.2021: Thema u. a.: Kontrastreportage: Senioren-Gefängnis vs. Grundschul-Haftanstalt
Folge vom 12.05.2021
Wie sieht Altwerden hinter Gittern aus? Wie lässt sich der Alltag im Senioren-Gefängnis beschreiben? Und warum schicken Eltern in den USA ihre Kinder freiwillig in die Haftanstalt? "Galileo" hat sich zwei kontrastreiche Gefängnis-Konzepte angeschaut. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
