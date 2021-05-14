Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: X-Days: "Click and Collect" Möbelhaus

ProSiebenFolge vom 14.05.2021
Thema u. a.: X-Days: "Click and Collect" Möbelhaus

Thema u. a.: X-Days: "Click and Collect" MöbelhausJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 14.05.2021: Thema u. a.: X-Days: "Click and Collect" Möbelhaus

19 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 12

Möbel kaufen in Corona-Zeiten heißt vor allem: Online bestellen und damit lange Wartezeiten und hohe Lieferkosten in Kauf nehmen. Es gibt jedoch eine Alternative: "Click and Collect" - bestellen und auf dem Parkplatz des Möbelhauses abholen. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat sich angeschaut, wie das geht, was dahintersteckt und was es für die Arbeit im Möbelhaus bedeutet. Dazu hat er zwei Tage lang Bestellungen gesucht, zusammengestellt und eingepackt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

Alle verfügbaren Folgen