Galileo

Thema u. a.: Du gegen Galileo: Grillen

ProSiebenFolge vom 17.05.2021
Thema u. a.: Du gegen Galileo: Grillen

Thema u. a.: Du gegen Galileo: GrillenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 17.05.2021: Thema u. a.: Du gegen Galileo: Grillen

48 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 12

Die Grillsaison ist eröffnet und "Galileo" gibt einen Einblick in die wichtigsten Fragen zum Thema: Wie schnell platzt ein Würstchen auf einem 220 Grad heißen Grill? Wie lange hält die 5-kg-Gasflasche, wenn man permanent durchgrillt? Und wie viel weniger Fett haben "Light"-Würstchen wirklich? Wer ist der/die wahre Grillmeister:in: Claire, Vincent oder doch die Zuschauer:innen? "Galileo" hat es herausgefunden. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

