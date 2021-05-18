Thema u. a.: Sicherheit durch ZufallserfindungenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.05.2021: Thema u. a.: Sicherheit durch Zufallserfindungen
28 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12
Kugelsichere Westen, Katzenaugen in den Fahrradspeichen oder Sicherheitsglas: Diese Gegenstände tragen heute ganz selbstverständlich zur menschlichen Unversehrtheit bei. Ihre Erfindung war jedoch alles andere als selbstverständlich, sondern viel mehr ein Zufall. "Galileo" lüftet die Geheimnisse um die Entwicklung der Lebensretter. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
